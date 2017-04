Inconforme alcalde de Ures con cancelaciÃ³n de construcciÃ³n de Uveas

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- En desacuerdo con que se cancele la construcción de la clínica de especialidades en Ures se encuentra el alcalde de este municipio David Gracia Paz, pues era un compromiso por parte de Grupo México.

Aunque no se han cancelado las consultas médicas en un domicilio habilitado para la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (Uveas), dijo, los pobladores esperaban contar con una infraestructura de calidad.

“Si me preguntan como ciudadano yo creo que sí causa inconformidad que se hizo una inversión y no va a tener uso, por supuesto yo lo he dicho muchas veces, si hay algún problema de salud y no se puede dar la atención en el lugar donde se está brindando ahorita, claro que tenemos que alzar la voz”, advirtió.

Otra de las propuestas de Grupo México es donar dos ambulancias a Ures para el traslado de personas y habilitar en Cananea un área de la Uveas en el Hospital General o Clínica del IMSS.