Recomiendan a vacacionistas proteger sus casas

Hermosillo (Periódico Entorno).- Encargar las viviendas a familiares o vecinos que no saldrán de vacaciones, pedir que alguien recoja correspondencia y disminuir el sonido del timbre del teléfono, son algunas de las recomendaciones para prevenir el robo de casa habitación durante el periodo de Semana Santa.

El comisario en jefe de la Policía Municipal, Julio César Rivera Moreno, enlistó acciones que podrían ayudar a prevenir el delito de robo durante la ausencia de los moradores.

“Las recomendaciones son las de siempre: que encarguen la casa a vecinos, que alguien levante la correspondencia para que no se note que no hay personas en el inmueble”, citó.

También es bueno bajar el nivel de sonido de los equipos de telefonía residencial para que en caso de que alguien marque, el sonido no se escuche afuera de la casa, añadió.

Las redes sociales y las vacaciones

La mayoría de las personas acostumbran hacer “check in” a través de las redes sociales durante los viajes que realizan, pero lo recomendable es que no lo hagan, precisó Rivera Moreno.

“Al registrar visita en algún sitio, y más si es a través de una foto familiar, estarán evidenciando que el domicilio ha quedado sin personas y eso podría favorecer a la comisión de delitos”, dijo.

Las recomendaciones de un jefe de Tránsito

Para Jesús Alonso Durón Montaño, las recomendaciones deben ser para que tanto el vehículo como las personas se encuentren en buenas condiciones antes de emprender el viaje.

El jefe de vialidad de la zona tres de Hermosillo, indicó que la unidad motriz debe ser verificada con antelación a la salida de vacaciones.

“Siempre se debe contar con llanta de refacción, se debe verificar el estado de los neumáticos y cambiarlos en caso de ser necesario; todo esto aunado a la revisión del motor, para salir, los carros deben estar en óptimas condiciones”, señaló.

Pero de poco servirá que el vehículo esté en condiciones perfectas si su conductor no lo está, ambos deben estar bien para poder prevenir accidentes.

“Quien conduzca no debe estar desvelado, por supuesto, no debe encontrarse en estado de ebriedad, no debe conducir en calidad de amanecido”, enlistó.

Se trata de que el conductor sea capaz de respetar los límites de velocidad, que no transite por acotamientos y sobre todo, que atienda las recomendaciones de las autoridades para que todas las personas tengan un buen periodo vacacional, puntualizó.