Realizan una marcha por la paz en Miguel AlemÃ¡n

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Habitantes del poblado Miguel Alemán salieron a marchar este domingo para exigir paz y respeto a su dignidad, tras los hechos violentos suscitados el viernes, cuando policías estatales agredieron a los manifestantes, entre ellos estudiantes, durante el bloqueo a la carretera a Bahía de Kino.

La protesta inició a las 10 de la mañana en la parroquia de San Isidro y concluyó en la plaza pública. Participaron alrededor de 200 personas con pancartas en las que expresaban también su inconformidad por el retiro de 21 concesiones del transporte suburbano de La Costa.

"Somos estudiantes, no delincuentes", "Queremos transporte de regreso" y “Todos somos suburbanos" fueron algunas de las consignas de la marcha.

Arath Armendáriz, estudiante del Cbtis 132, recibió impactos de balas de goma y golpes con toletes que le causaron contractura en el brazo y heridas que tardan más de 15 días en sanar.

"Miré que a mi hermana le pegaron y yo me metí a defenderla a ella y a mí me pegaron en el brazo, es lo que traigo lastimado, y abajo me seguían pegando; a mi hermana se la llevaron, la tiraron al suelo y cuando fui a defenderla me dispararon con balas de goma en el cuerpo", narró.

Elizardo Ramos Carrizoza, chofer agredido con balas de goma en los disturbios, dijo que se trataba de una manifestación pacífica a fin de que la autoridad se acercara a dialogar, pues asegura que cumplen con los requisitos de ley para operar el transporte suburbano, entre ellos contar con una estación de espera en el centro de Hermosillo.

Al llegar a la plaza pública los afectados dieron su testimonio y exigieron una disculpa pública para los habitantes de Miguel Alemán.