Por Alan Rubio

Hermosillo.- La regidora Diana Karina Barreras dijo que analiza denunciar al PAN Sonora por violencia política tras votar a favor de concesionar a un particular el servicio de mantenimiento de alumbrado público.

La agresión política hacia su persona, explicó, es porque los panistas la han llamado traidora.

"Claro que tengo miedo. Estoy embarazada. Claro que tengo miedo por mi integridad física", aseguró.

En la sesión de Cabildo del 26 de noviembre de 2016, recordó, los cinco regidores del PAN votaron a favor de que se concesionara a un particular dicho servicio.

"Pero ellos votaron en contra (sesión del 26 de febrero) pues desde un principio votaron a favor. ¿Quién es el traidor, yo, por votar con congruencia para que Hermosillo tenga luz pública o ellos por recibir una línea?", apuntó.

Mencionó que no es militante panista pero se considera regidora por ese partido.

"Es una mentira de los regidores del PAN que han querido sembrar: yo vivo aquí en Hermosillo y no en la Ciudad de México. Mi domicilio está aquí. Estoy en casa de mi mamá por el momento porque no me he sentido bien de salud. Siempre he estado aquí", puntualizó.