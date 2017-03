Atemoriza ladrÃ³n desnudo a vecinas de la Olivares

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Seis vecinas de la colonia Olivares temen por sus vidas, luego de que denunciaron a un hombre de 56 años que se ha metido desnudo a robar a sus casas en la madrugada, durante los últimos seis meses.

Esperanza Molina contó que las afectadas son personas de la tercera edad y algunas viven solas.

Señaló que al sujeto lo conocen como Adrián y le apodan "El Maniaco" e invade una casa que está a una cuadra de las perjudicadas.

"El 28 de febrero se metió a mi casa y nos asustamos. Se llevó algunas cosas de valor de adentro de mi casa y mi hija y yo lo identificamos", narró.

Estos robos los han reportado a la Policía Municipal, pero los agentes dan un rondín por la noche y no vuelven a pasar los días siguientes.

María del Refugio, otra de las afectadas, platicó que el lunes por la noche vio al sujeto en el techo de su casa y lo reportó al 911.

"Nomás me dijeron que no saliera. Que me quedara resguardada en mi casa y que no me pasaría nada", recordó.

"Entró a mi casa forzando la puerta con un cuchillo y desarmador y los dejó tirados en la casa. No se llevó nada esta última vez porque nos dimos cuenta de su presencia", narró.

Las víctimas piden la ayuda de la Policía Municipal para que detengan al ladrón desnudo y vuelva la tranquilidad al barrio.