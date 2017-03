Yadira vive feliz con 40 perros que ha rescatado

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Yadira Gámez Degollado, de 32 años de edad, llegó a su casa este jueves tras una jornada laboral. Los primeros en recibirla con júbilo son los 40 perros que tiene en su vivienda y que ha rescatado de la vía pública y del Antirrábico. Es una joven que desde pequeña tuvo el interés de ayudar a los animales. Esta es su historia.

Toda su vida ha tenido mascotas, pero hace cuatro años decidió ser voluntaria en el entonces Centro Antirrábico Municipal.

Durante esos años se dio cuenta de la gran cantidad de animales que se sacrificaban sin oportunidad de ponerlos en adopción.

"Muchos de ellos estaban sanos y de todos modos los iban a matar", confiesa.

Tenía sentimientos encontrados por querer salvar a los animales y al mismo tiempo verlos morir, fue entonces que decidió voluntariamente sacar dos o tres canes cada tercer día para llevarlos a su casa y darlos en adopción.

De esta manera su vivienda se convirtió en hogar temporal para mascotas, ubicado en calle 13, entre Simón Bley y Arizona. No tiene contabilizados los perros que ha rescatado. Sin embargo, los 40 que actualmente tiene, la hacen feliz.

Para mantener a los animales rescatados comentó que obtiene ingresos de cortar el pelo y bañar a los canes a precios accesibles. También la apoyan económicamente sus amigos y familiares.

"Gasto al mes 15 sacos de 25 kilos cada uno y cada saco cuesta 380 pesos, me dura dos días un saco y son 150 pesos a la semana en productos de limpieza como cloro, jabón y Fabuloso, además gasto en las consultas con veterinarios porque algunos animalitos los recojo enfermos y gracias a Dios se curan con el tratamiento recetado por los veterinarios", platicó.

Está consciente que para los 40 perros que están en el patio de su casa resulta un lugar pequeño, que mide alrededor de siete metros de largo por 2.5 metros de ancho, lo cual le ha causado problemas en dos ocasiones con las autoridades del Centro de Atención Canina y Felina de Hermosillo, quienes le han querido quitar los canes. La primera vez sucedió en noviembre de 2016.

"Se llevaron 23 perros pero los recuperé", recuerda.

La última ocasión fue este miércoles cuando acudió personal de la instancia junto con la Policía Municipal para volverse a llevar a los animales por el problema de hacinamiento.

En esta ocasión no pudieron hacerlo pues Yadira Gámez se asesoró con un abogado y le aconsejó que no dejara ingresar a su casa a los funcionarios sin presentar una orden judicial, documento que no portaban.

Para que no ocurra una tercera ocasión compró un terreno de 1,600 metros cuadrados a 120 mil pesos ubicado en San Pedro El Saucito, a donde este sábado trasladaría a 30 de los 40 perros. El resto se quedará en su hogar.

Nunca, dice, dejará de salvar a más animales y darlos en adopción a personas que sí cuiden de ellos.