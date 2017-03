Piropos agravan traumas de mujeres violentadas: AcadÃ©mica

Alán Aviña

Hermosillo.- Los piropos en la calle agravan los traumas de las mujeres que vivieron violencia con sus parejas, indicó Lilia Encinas Norzagaray, responsable del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis (Catic) de la Universidad de Sonora.

"Incluso algunas mujeres podrán decir que es un halago, pero a lo mejor esta chica no sabemos su historia, no sabemos si tiene una historia de abuso, no lo sabemos", dijo.

La académica del Departamento de Psicología del Alma Mater explicó que el Catic atiende diariamente siete llamadas para intervención en crisis, la mitad de ellas de mujeres que viven violencia intrafamiliar.

Encinas Norzagaray agregó que las personas que pasen por alguna crisis psicológica pueden marcar al Catic en el número 454-84-84 para recibir una intervención de los expertos.