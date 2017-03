Hermosillo (Redacción).- Debido a que siguen sin tener información concreta de lo sucedido, familiares de los tres niños que se dieron a la fuga de la Casa Hogar Unacari solicitan el apoyo de un abogado para llevar el caso.

En entrevista con Michell Rivera en el programa En Contacto, Isabel Hernández, tía de los menores, narró lo sucedido durante su visita para conocer las condiciones y el estado en que se encontraban los niños, y se mostró inconforme por la forma en que están sobrellevando la situación las autoridades, desde el momento en que los menores fueron encontrados.

“Yo lo que creo es que a ella (una de sus sobrinas) la tenían que haber llevado con un médico legista a que la valoraran y le hicieran estudios y ellos la llevaron a Unacari (directo) a que la viera un médico pediatra (…) me permitieron verla pero estaba dormida, ella está sedada. No me dieron ninguna información ni dónde la encontraron ni cómo”, comentó.

Señaló que lo que quiere es la asesoría de un abogado que la acompañe en el caso, porque los niños continúan sedados y ni a ella ni a su mamá (abuela de los menores) le han dado información clara de la situación, incluso no tienen conocimiento de qué medicamento les administraron para sedarlos.

Dijo que las autoridades evaluarán el tema de que los niños regresen a casa bajo su cuidado.

“El día de mañana viernes supuestamente ya, me dijeron que si todo estaba bien y estaba capacitada para dármelos (…) hoy espero darles un día a ellos y (dejarlos) descansar de tanta presión, según yo les di (mucha) insistencia el día de ayer, pues les voy a dar un día para que las autoridades hagan su papeleo”, precisó.