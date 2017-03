Prestan dos empresas servicio de transporte a Miguel AlemÃ¡n

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Autobuses Mixtos de Hermosillo y Transportes de la Costa de Hermosillo son las únicas dos empresas que actualmente prestan el servicio de traslado de personas al poblado Miguel Alemán, aseveró Luis Iribe Murrieta.

El director de Transporte dijo que hace apenas unos días se revocaron 21 concesiones que se entregaron en 2014 de forma irregular.

"Desde hace más de un año se les inició un proceso de revocación de sus concesiones por no contar con una terminal para pasajeros y ese tipo de sistema que denominamos suburbano, así lo requiere según la Ley, no pudieron o no quisieron poner ese lugar y pues se les retiró la concesión", explicó.

No se dejó de ofrecer el servicio, aclaró, ya que los concesionarios existentes cubren esa ruta de Hermosillo al poblado Miguel Alemán y de no darse abasto se otorgarán permisos eventuales a otras empresas.