Sin avances revisión contractual entre Staus y Unison

Por Alán Aviña

Hermosillo.- El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) denunció la falta de avances en las negociaciones del proceso de revisión contractual.

Javier Quintanar Gálvez, secretario general del Staus, destacó que el próximo 20 de marzo la asamblea de los académicos definirá la fecha del emplazamiento a la huelga.

"Se han hecho planteamientos que son en él área de salud, en el área de becas, en el problema con los técnicos académicos, en jubilación y la respuesta es técnicamente nula, no se aceptan. No hay una respuesta, ni propuesta, no hay absolutamente nada. En el tema del Isssteson hay un hermetismo", comentó.