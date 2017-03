Conductores de Uber son blanco fÃ¡cil de la delincuencia

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Lo que comenzó como un novedoso sistema de transporte privado en Hermosillo, se volvió un blanco fácil para los delincuentes, pues en los últimos meses los choferes de Uber afirman haber sido víctimas de asaltos y agresiones.

Desde el 8 de marzo de 2016 Uber llegó a Hermosillo y unos días antes los usuarios fueron notificados vía correo electrónico, pero como no había una autoridad física que lo confirmara, el anuncio también parecía un rumor.

Incluso un día antes, en conferencia de prensa, el director del Transporte, Luis Iribe Murrieta, descartó que la empresa de movilidad fuera a entrar a Hermosillo, ya que no había pasado por los filtros para obtener el permiso del Estado.

Los taxistas furiosos se manifestaron antes y después del ingreso de Uber y exigían a la autoridad que retirara la aplicación. Ignoraban a ciencia cierta cómo funcionaba el sistema a través de la plataforma electrónica, pero de lo que sí estaban seguros era de que les quitaría la clientela.

Con el paso de los meses, los taxistas parecían tranquilizarse por temporadas, aunque días más tarde aparecían en las noticias encabezados como "Enfrentamiento de taxis contra Uber llega a golpes".

La autoridad estatal en medio del conflicto sostuvo reuniones tanto con taxistas como con choferes Uber. Estos últimos explicaban que no tenían ningún contacto físico con los representantes de la empresa y se sentían desprotegidos como trabajadores.

La Dirección del Transporte se vio obligada a platicar con los representantes de Uber en México, pues en junio habilitaron la opción de cobro en efectivo, lo que complicó más el panorama contra los taxistas.

La dependencia le exigió a Uber que entregara el padrón de choferes y se registrara como sistema de transporte en el estado o, de lo contrario, comenzaría a detenerles los vehículos y aplicar multas por ocho mil pesos.

Según datos oficiales, hasta la fecha se han decomisado 156 carros, pero Uber sigue sin entregar el padrón de choferes.

HECHOS VIOLENTOS CONTRA UBER

Desde noviembre, según contaron los conductores afectados, han sido víctimas de asaltos, intentos de agresiones con armas punzocortantes, entre ellas navajas y machetes, y en algunos casos amenazas con armas de fuego.

Jesús Alberto Portillo Ochoa, conductor de 26 años, tiene apenas dos meses en Uber y el domingo 26 de febrero lo asaltaron en la colonia Jorge Valdez, a las 10:30 de la noche.

"La ubicación era casi pegado al monte, ahí estaban dos chavalos primero y luego llegó otro; se me acercaron, se subieron al carro y con una pistola me apuntaron, me pegaron en la cabeza para pasarme al asiento de atrás", recordó.

Ahí lo amenazaron para que no volteara mientras cometían el atraco, se llevaron los 800 pesos en efectivo y el celular que utilizaba para recibir las solicitudes de viaje.

Yahir, de 29 años, quien pidió omitir su apellido, narró que después de ser asaltado en noviembre, su patrón (socio Uber) lo despidió porque le robaron mil 800 pesos y dos celulares con valor de 15 mil pesos aproximadamente.

Eran las cinco de la mañana de un sábado cuando Yahir dejó a un pasajero en la colonia Pitic, la confianza de transitar por una colonia "segura" le permitió dejar abajo el cristal de su ventana, sin esperar que un delincuente lo asaltara y le dejara una herida de navaja en la pierna.

"Me arrebató los celulares y sacó una navaja. Lo único que hice fue cubrirme el cuerpo, pero sí alcanzó a darme un navajazo en la pierna izquierda".

Ambos choferes coinciden en que la empresa debe implementar filtros de seguridad para el registro de usuarios en la plataforma digital.

INCREMENTAN NÚMEROS DE ASALTOS

Durante las últimas semanas incrementó la inseguridad para quienes brindan este servicio, pues se registran de dos a cuatro asaltos diarios a choferes de Uber en Hermosillo, indicó Isay Ávila.

Uno de los choferes que trabaja para la empresa desde que ingresó a la capital, expresó que tiene conocimiento de al menos 10 denuncias en la Procuraduría y el problema acrecentó desde que comenzaron a brindar el cobro en efectivo. Los lugares de mayor peligro son las colonias del norte de la ciudad.

"Ahorita la situación dentro del universo Uber está muy tensa y los grupos de autodefensa se puede decir, o de apoyo entre nosotros están acudiendo con mayor prontitud y volumen y tarde o temprano se va a perder el control", dijo.