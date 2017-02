ExpulsarÃ¡n a Diana Barreras de la fracciÃ³n panista de regidores

Por Jael Esparza

Hermosillo.- La regidora Diana Karina Barreras, quien votó a favor de la concesión de alumbrado público, será expulsada de la fracción panista de regidores, informó el presidente del PAN en Sonora, David Galván Cázares.

"Y también quiero decirles, como lo dijo públicamente nuestro coordinador de regidores a nivel estatal, que me exige que destituyamos a la regidora Diana Barreras por no coincidir y por no cumplirle a la confianza que el Partido Acción Nacional le ha otorgado para que pudiera ser regidor", puntualizó.

Barreras no está afiliada al PAN, dijo, aunque fue postulada por dicho partido político al cargo.