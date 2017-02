Exige ‘No al Gasolinazo’ a regidores no concesionar alumbrado público

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Integrantes del Movimiento "No al Gasolinazo Sonora" exigen a los regidores que no se otorgue a un particular la concesión del servicio de mantenimiento del alumbrado público.

Aunque su movimiento es originalmente por los aumentos en el combustible, se suman a la causa social de que una empresa no opere este servicio, dijo Patricia Duarte, una de sus integrantes.

"Pedimos que no se concesione. Creemos que el municipio tiene los recursos para ofrecer este servicio", comentó.

Los regidores del PAN, Morena y de Movimiento Ciudadano atienden a los 30 integrantes del movimiento que hacen tal solicitud.