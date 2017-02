Asaltantes con machetes perturban corredor cultural del Centro

Por Alán Aviña

Hermosillo.- El dueño de una cafetería ubicada en la calle No Reelección, en el centro de Hermosillo, compró cámaras de seguridad para evitar los robos, pero los ladrones se las llevaron. En otro café, hace tres semanas, el dueño estuvo a punto de recibir un machetazo en la cabeza, el cual se cubrió con el brazo, luego de que un delincuente ingresó al local, aún con clientes, para llevarse la venta del día, una computadora y un celular.

La inseguridad en el corredor que va desde el bulevar Pino Suárez al Parque Madero, a decir de los pequeños empresarios, se ha vuelto una tierra sin ley, donde los ladrones armados con machetes asaltan a los clientes e ingresan a los locales para llevarse lo que puedan.

La zona queda desolada después de las 10 de la noche, ya que permanecer abiertos después de esa hora es esperar ser visitados por los ladrones.

Lorena, dueña de una cafetería ubicada en las inmediaciones del Parque Madero, reveló que en los últimos tres meses ha sufrido tres robos, y de boca de sus vecinas ha escuchado por lo menos una experiencia con los delincuentes.

“Pareciera que fuera una cuota que tienes que pagar por estar aquí, el ser víctima de la inseguridad. Los mismos comerciantes saben que volverán los ladrones dentro de tres meses, como si estuvieran rondando”, dijo.

Las inmediaciones del Cerro de la Campana es un territorio peligroso no sólo para los comerciantes, sino para los clientes. Lorena y su socio dueños de este café, implementaron una serie de estrategias para reducir los asaltos.

Si oscurece, piden a otros clientes que eviten las calles peligrosas o les dicen que eviten entrar al Parque Madero. Si va un cliente solo, los acompañan con otro cliente a su automóvil para evitar que camine solo. Además, antes permanecían abiertos hasta la medianoche, hoy cierran a las 10.

“Entonces hay un gran problema con las adicciones, creo que los muchachos no miden las consecuencias, ellos sólo salen a conseguir algo para malbaratar algo y surtirse con sus drogas”, comentó.

Jesús Madrid es dueño de la cafetería Casa Madrid. Su local ha sido visitado por lo menos cuatro veces por los ladrones desde finales del año pasado. A raíz de la inseguridad, paga un guardia que se queda por la noche, además enrejó y reforzó las puertas de entrada y colocó un circuito cerrado que ha sido robado dos veces.

Esa cafetería junto a otras que se ubican en la zona ya se han acostumbrado a los robos. Todos los comercios, sin excepción, dice el dueño de Casa Madrid, han sido visitados por los ladrones.

“A mí me llega gente navajeada a las 8 de la noche, he pedido miles de ambulancias. Me ha tocado ver que pasan como si fuera tierra de nadie, a los malandros cargando tubos con carritos del súper con cosas robadas y van y se meten a casas abandonadas”, comentó.

Los dueños de esas cafeterías, junto a alrededor de 50 personas más, entre vecinos y empresarios, se organizarán para pedir más seguridad y revitalizar el centro de Hermosillo, pero, lo más importante, para no acostumbrarse a ser visitados por los ladrones cada tres meses.