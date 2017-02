SÃ³lo una de cada 10 calles en Hermosillo tiene ciclocarriles

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Sólo una de cada 10 calles en Hermosillo tiene ciclocarriles para el uso de bicicletas, dijo Ricardo Schwarzbeck Artee.

El integrante de la agrupación "Bike and Beers" dijo que esa cantidad es poca, pues por lo menos las calles más transitadas deben estar adaptadas para el tránsito de bicicletas.

"En las vialidades en las que sí están, algunas no están bien pintadas, en malas condiciones, sucias, no se les da el mantenimiento constante, las alcantarillas no están bien colocadas", dijo.