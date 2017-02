Recibe Mosa una segunda oportunidad; ahora es feliz

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Mosa es una perrita de 7 años, que pesa 23 kilos, y aunque no puede mover sus patas traseras esto no le impide ser feliz.

Es una de las cuatro mascotas de Guadalupe Enríquez Gurrola y Jesús Riobello y fue atropellada por un vehículo hace dos años, quedando abandonada en una calle de Hermosillo.

Una adolescente que observó a Mosa desolada le pidió permiso a su mamá para llevarla a casa y cuidarla, pero un par de semanas después se pensó en sacrificarla porque estaba inmóvil y ensuciaba todo.

Pero la suerte de Mosa cambió cuando la adolescente contactó a Guadalupe Enríquez y se la dio en adopción.

A Mosa la llevaron con siete veterinarios y algunos sugirieron sacrificarla porque afirmaban que sus patitas ya no tenían remedio.

"Me decían que la sacrificara porque era una perra muy difícil, a mí me pudo, me dolió, porque ni siquiera pudieron hacer la lucha. ¿Un perro porque es minusválido no se le vaya ayudar?, nosotros decidimos rescatarla para que tuviera una vida como los demás perros", dijo.

Mosa está sana. Recibió fisioterapia de una especialista y Jesús Riobello le construyó una estructura con ruedas para adaptarla a sus patas y que se trasladara con más facilidad. De esto han pasado ya dos años y ahora Mosa parece muy feliz.

A Mosa le gustan los niños. A una cuadra de la casa de Guadalupe y Jesús hay dos escuelas primarias. Los pequeños pasan por la vivienda y la saludan. También es muy juguetona con los otros tres perritos de la casa: Irus, Reni y Chispi.

"Pienso que el tener a Mosa es como pagarle un poco a la vida. Soy muy feliz con Mosa, aunque se batalla porque hay que cargarla para subirla al carrito, en limpiar sus necesidades fisiológicas porque no controla sus esfínteres. Pero estamos muy felices con ella. Nos da muchas alegrías", resaltó.