Ex empleados de la CEDH alegan despido injustificado; reclaman puesto

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Veinte trabajadores que esperaban ser reinstalados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibieron una respuesta negativa de parte del organismo y la autoridad laboral.

Tras siete años de lucha por despido injustificado, María Jesús Romero Ramírez, Belem María Estrada Rodríguez, Cristina Varela López, Celia Valenzuela y Francisco Javier Vélez no fueron readmitidos y dijeron que continuarán su proceso legal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Belem Estrada dijo estar sorprendida de la respuesta de las autoridades, pues esperaba integrarse a sus labores como secretaria de la Visitaduría.

“Gracias al apoyo económico de mi familia es como me mantengo, mientras he esperado por siete años a que se me reinstale en mis funciones”, dijo.

Fidel Eduardo Alonso Cifuentes, abogado de las 20 afectados, comentó que continuarán con la valoración de pruebas y esperarán la sentencia del juez laboral.