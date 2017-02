Destacan estudiantes en concurso de banda de guerra y escolta

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Josué Favela Ríos, de 12 años; Víctor Vázquez Espinoza, de 11; Ana Valeria Marmolejo Rodríguez, de 11, y Camila Cortés Martínez, de 9, tienen algo en común: son niños destacados en sus estudios y acaban de ganar la Copa Guerrero en la categoría de Banda de Guerra y Escoltas.

Los cuatro son estudiantes de primaria en Cambridge Hills Colegio Bicultural y tienen un promedio de 9.7 de calificación.

El 15 de octubre de 2016 ganaron el segundo lugar en Banda de Guerra y Escoltas en la Copa Desierto. El 26 de noviembre obtuvieron el segundo lugar en Banda de Guerra y tercero en Escolta en la Copa Cobras.

El logro más reciente fue en enero, cuando junto con sus compañeros ganaron el primer lugar en Escolta y segundo lugar en Banda de Guerra en la Copa Guerrero.

Coincidieron en que no ha sido fácil obtener estos triunfos, pues tienen una disciplina muy estricta, como sacarse buenas calificaciones, llegar diez minutos antes de su práctica para hacer ejercicios de estiramiento y luego entrenar por una hora. A veces se les olvida la sincronización, pero su maestro Jesús Rentería los corrige inmediatamente.

Su entusiasmo por estos logros es evidente, al mostrar una sonrisa y mirar al cielo para recordar con más detalle las tres competencias, como Josué Favela: “Yo soy corneta de órdenes. Sí puedo hacer un buen trabajo, pero estuvo padre la última competencia”.

Víctor Vázquez dijo que es la primera vez que participa en una competencia de escoltas: “Fue nuestro primer concurso. No me quise sentir nervioso, porque solo éramos cuatro escoltas pues no había tanta competencia, la de segundo y tercer lugar eran buenas y tuve que hacer un desempate contra otro abanderado de escoltas”.

Ana Valeria afirmó sentirse orgullosa de su desempeño por el esfuerzo de su preparación: “Me sentí muy nerviosa y fue en el primer concurso que me sentía así, porque en los otros concursos no me sentía tan mal, pero cuando íbamos haciendo las dos rutinas, empecé a mejorar y no a equivocarme. Cuando dijeron que habíamos ganado en escolta, me sentí muy aliviada y emocionada”, contó.

Camila Cortés también estaba nerviosa como su compañera el día de la Copa Guerrero, pero cuando empezó a tocar el tambor su tensión se desvaneció: “Pues todos gritamos cuando supimos que ganamos. Yo estaba bien emocionada. Me sentía bien. Estaba como que no me la creía. Ya hemos ganado otros concursos”.

Josué y Víctor dejarán la primaria para pasar a secundaria. Aspiran a seguir obteniendo buenas calificaciones para estar en la escolta y banda de guerra en su próximo nivel escolar.

En tanto, Ana Valeria y Camila seguirán en la escolta y banda guerra, respectivamente, también con la promesa de mantener sus promedios.