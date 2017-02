Ingresan al pleno del Congreso integrantes de â€˜No al Gasolinazoâ€™

Por Jael Esparza

Hermosillo.- A casi dos horas de espera, integrantes del movimiento "No al gasolinazo Sonora" iniciaron consignas para pedir ser atendidos por diputados del Congreso del Estado.

Por segunda ocasión, José Ángel Barrios, oficial mayor, realizó una llamada a Patricia Duarte, una de las integrantes del movimiento, para informarle que los legisladores estaban en sus reuniones previas.

En el tercer intento, el Oficial Mayor pidió a los manifestantes que sea una comisión la que entre al Congreso del Estado, en tanto la postura del movimiento es todos o nadie.

Por acuerdo de los diputados del Congreso, el oficial mayor José Ángel Barrios permitió que los manifestantes de "No al gasolinazo Sonora" ingresaran al pleno.

Los manifestantes solicitaron el uso de la voz para manifestar su postura y dar lectura al pliego petitorio.

La presidenta del Congreso, Brenda Jaime, dio inicio a la sesión y los manifestantes comenzaron a gritar "no, no, no", al darse cuenta que estaba leyendo el pliego petitorio entregado por el movimiento, guardaron silencio.