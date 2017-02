Unison aplica encuesta sobre aspirantes a rector; detectan fallas

Alán Aviña

Hermosillo.- Este miércoles en la Universidad de Sonora se aplicó la encuesta del proceso de nombramiento del rector, no obstante, la comunidad universitaria detectó problemas metodológicos, en el respeto a la privacidad y saturación del portal donde se debía acceder.

Héctor Duarte Tagles, aspirante a la rectoría de la institución explicó que debía haberse dado más tiempo para que participara toda la comunidad universitaria, además, dijo que a algunos egresados que solicitaron claves a la Dirección de Informática para responder la encuesta no se las enviaron.

“Varias personas me dijeron ‘oye, no estoy pudiendo entrar, me rechaza’, luego a las dos horas ya pueden; otros no pudieron porque no siguieron el procedimiento porque no eran, al parecer, suficientemente claras las instrucciones”, añadió.

Además, Felipe Mora Arellano, investigador de la Unison, encontró que la encuesta tiene un problema metodológico evidente, ya que el mecanismo para ingresar al portal donde se hospeda el cuestionario pide una clave de ingresa a los académicos y empleados de la universidad, lo que vulnera la privacidad del voto.

“Entré a la encuesta y para empezar te piden tu número de empleado, tu clave, lo cual es una manera de que te pueden identificar, saber quién eres, eso no ha gustado mucho, porque está limitando la privacidad del voto”, comentó.

Otro de los problemas encontrados, es que los egresados no han recibido las claves de acceso para poder emitir su opinión, dijo la aspirante a la rectoría Amelia Iruretagoyena. Además, denunció que a los trabajadores con más de 20 años de antigüedad no se les permitió participar en la encuesta porque no se les ha renovado su contrato para el 2017.

“La verdad da tristeza, porque estamos diciendo en mucho cómo están las cosas en la universidad, la falta de eficacia, la falta de sistemas que se supone que deberían estar preparados para una situación así”, arguyó.

Por su parte, Aquiles Fuentes Fierro, maestro de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y aspirante, detalló que los académicos se desilusionaron de este ejercicio porque no hay claridad de qué manera incidirá en el proceso, ni de qué forma se ponderará su voto.