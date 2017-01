Alán Aviña

Hermosillo.- La Universidad de Sonora publicó en su página oficial de Internet los documentos de pago al Isssteson, la justificación de la creación de la Secretaría de Finanzas y los contratos con la empresa Proapyc Asesores.

El rector Heriberto Grijalva Monteverde reiteró que las demandas por enriquecimiento inexplicable, interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción por el Staus, son ridículas y dijo que no los demandará por difamación.

“Podemos no caerle bien a todos, pueden diferir de la ideas, pero no se vale calumniar, pero no se vale que en esto se arrastre a esta institución orgullo de los sonorenses”, comentó.

Dijo que se filtró a la prensa información de que es propietario de una casa en la colonia Insurgentes, aunque aclaró que sólo la rentó en 1984. Además, sostuvo que la única propiedad que tiene es en Físicos 18, donde vive con su familia desde hace 23 años.

En relación a los contratos de obras ganados por la empresa Palofierro Construcciones durante su gestión, que ascienden a 200 millones de pesos, precisó que fue porque construye más barato y eso no es pecado.