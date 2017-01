ConflictÃºa a implicados impago de Unison a Isssteson

Hermosillo (Redacción).- Las denuncias sobre el impago de la Universidad de Sonora ya cumplieron dos meses, y en todo ese tiempo han circulado versiones que lejos de aclarar lo que ha pasado, han enrarecido las relaciones entre el Gobierno del Estado, la administración de Heriberto Grijalva Monteverde y el Staus.

El pasado 17 de noviembre, el Staus denunció ante medios de comunicación la deuda de la Unison e instó a la administración del Rector a explicar lo que sucedía, ya que se ponía en riesgo, según Javier Quintanar Gálvez, líder del sindicato, las pensiones y jubilaciones a futuro.

“La pregunta es por qué no se pagan las cuotas, es el dinero que nos descuentan quincenalmente y que se debe entregar; queremos saber por qué los préstamos de corto plazo se nos negaron, la Junta Directiva de Isssteson decidió no dar más préstamos”, comentó.

El mismo día de la denuncia, el rector Heriberto Grijalva Monteverde explicó que el Gobierno del Estado entrega 33 millones de pesos mensuales a la Unison, de esos, 8 millones son aportaciones para el Isssteson. No obstante, dijo que es el Gobierno quien entrega directamente el recurso a la institución de salud.

Dijo el Rector que contaba con todos los talones de descuento mensual que le hace la Secretaría de Hacienda a la Unison, pero aún no los ha mostrado como adelantó que lo haría. Después, añadió que la deuda podría haber sido generada por la administración del ex gobernador encarcelado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, Guillermo Padrés Elías.

“Yo no lo debo, a mí me lo descontaron y tengo los recibos del Gobierno del Estado. Estoy diciendo que debe el Gobierno, no. Revisé y todos los pagos estaban en orden, no los paga de su dinero, los paga del subsidio que nos descuenta”, comentó.

Hasta el momento, el origen del adeudo no ha sido aclarado ni por el Isssteson que estuvo en días pasados cotejando datos con la administración de la Unison, ni por el Rector que insiste en que no existe el impago, ni por el Staus que difundió la falta de entrega de recursos y que acudió a la Fiscalía Anticorrupción en busca de respuestas.