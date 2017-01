UniÃ³n de Usuarios realiza marcha contra el gasolinazo

Hermosillo (Redacción).- La Unión de Usuarios conjuntó más de cinco mil hermosillenses y salió a la calle para marchar contra el incremento de las gasolinas, el agua potable y la concesión a particulares del alumbrado público.

La marcha partió este sábado desde el Mercado Municipal, y una avanzada de jinetes abrió paso al contingente por la avenida Serdán hasta el Palacio de Gobierno, donde se realizó un mitin para emitir las consignas.

Los distintos voceros de la Unión coincidieron unánimemente que este incremento es un golpe duro a la economía familiar y es el reflejo del abandono de la clase política hacia los ciudadanos.

“Soy Ignacio Peinado, al igual que ustedes soy hijo de esta bendita patria, esta patria hoy necesita de todos sus hijos. Estamos luchando contra los feudos de poder, los que están detrás y mueven los hilos de los gobernantes actuales”, dijo uno de sus líderes.

A la manifestación se sumó un contingente de ‘No al Gasolinazo Sonora’, que apoyó la organización popular en contra de las medidas implementadas por el Gobierno Federal, y rechazaron el próximo aumento que se prepara a las gasolinas el próximo cuatro de febrero.

Al final, el presidente de la Unión de Usuarios en Hermosillo, Mario Loredo Hernández destacó que antes del incremento de las gasolinas, los gobernantes deberían de mejorar los servicios de salud, restaurar los parques públicos, generar condiciones de igualdad social y laboral, y subir el salario acorde a la alza de los productos de la canasta básica.

“Decimos ya basta, ya no es posible seguir aguantando tantas injusticias, ya no tenemos que darle de comer a nuestros hijos y ya no hay un pan seguro en nuestras mesas”, vociferó.