Ingiere niña de dos años líquido de frenos

Hermosillo (Periódico Entorno).- La menor de edad que ingirió líquido de frenos ya fue dada de alta pero se lleva a cabo la investigación para saber en qué tipo de entorno vive, declaró Wenceslao Cota Amador.

El titular de la procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora indicó que la niña salió del Hospital Infantil del Estado de Sonora, horas después de haber ingresado el pasado lunes y ahora se investiga el caso.

“El lunes recibimos reporte a través de 911 sobre el hecho; procedieron al auxilio elementos de la Cruz Roja y del Departamento de Bomberos y nosotros iniciamos el procedimiento y protocolo de atención, que consiste en visitar el domicilio para verificar el entorno social de la familia y poder hacer un análisis para poder emitir medidas de protección en caso de ser necesario”, manifestó.

El fiscal indicó que el personal acudió al domicilio ubicado en calle Paseo Milonita en el fraccionamiento Paseos del Pedregal pero no pudieron contactar a integrantes de la familia.

“En este momento (ayer) ya fuimos al domicilio, sabemos que la dieron de alta y estamos investigando cómo se encuentra la situación; no recibimos respuesta, estuvimos tocando varias veces a la puerta y no obtuvimos respuesta, dejaron citatorios a los padres y si para el miércoles no recibimos la visita de ellos se tomarán otras medidas”, precisó.

Se trata de identificar a qué se debió el hecho, cómo está el entorno, hacer un análisis y poder decretar medidas de protección para salvaguardar cualquier derecho de la niña y de sus hermanos en caso de tenerlos, dijo.

“Tenemos que saber por qué estuvo expuesta a ingerir el líquido y qué pasaba con la supervisión de los adultos para evitar que ocurriera el incidente”, reiteró.

Cota Amador resaltó la atención inmediata que se brinda actualmente a los reportes o denuncias sobre actos en que pudieran resultar afectados los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Tenemos oficina en el C4 donde está una persona especializada recibiendo denuncias sobre violencia, con intención de que en cualquier situación de emergencia poder desplegar atención inmediata para las víctimas”, puntualizó.