Padecen comerciantes del Centro constantes robos

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Comerciantes de la calle Matamoros, en el centro de Hermosillo, analizan manifestarse frente a Palacio Municipal y en la Procuraduría de Justicia del Estado porque han sido víctimas de robos con violencia a sus comercios.

Marco Antonio Olivas, uno de los afectados, dijo que decidirán la fecha y hora de las protestas.

"Hace meses que está pasando lo mismo. El negocio de enseguida y de enfrente fue robado la semana pasada. Otro local cerca del Luis Encinas fue robado hace 15 días", dijo.

Marco Antonio tiene un negocio de perfumería en calle Matamoros, entre Coahuila y Nuevo León, y la noche del domingo robaron 46 mil pesos en efectivo, algunas fragancias y equipo de trabajo, a pesar de que a la vuelta de la esquina se encuentra la Comandancia de Policía de la Zona Centro.

"Es la primera vez que he sido víctima de robo a mi negocio", comentó.

Supuso que es una banda de ladrones que roba en los comercios del lugar, porque tiene el mismo modus operandi: al parecer utilizan ciertas herramientas para forzar las cerraduras, visitan los establecimientos durante el día para observar la mercancía que existe y cometen el robo sin causar destrozos.

"No me quebraron ventanas. No son vándalos. Están robando muy bien", agregó.