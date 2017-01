Junta Universitaria no informa sobre elecciÃ³n ni gestiÃ³n de rectores

Hermosillo (Redacción).-Desde su creación, hace 25 años, ningún miembro de la Junta Universitaria ha informado a la comunidad sobre los criterios para la elección de rector, ni ha evaluado la calidad de la gestión de los representantes de la Máxima Casa de Estudios, refirió el investigador Raúl Rodríguez Jiménez.

El catedrático especializado en educación superior y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), comentó que ni los órganos universitarios, como los Consejos Divisionales, ni el Colegio Académico tienen capacidades para evaluar las políticas públicas que impulsan los rectores, ni el rumbo que tendrá el destino de los poco más de dos mil millones que recibe cada año la Unison.

“Las decisiones, y me permito decirlo, de las universidades no terminan con la elección de rector, sino que apenas empiezan. No sabemos bien a bien, porque no hay ni transparencia, ni porque tampoco los investigadores nos hemos preocupado por saber qué ocurre dentro de la caja negra, llamada rectoría”, expuso.