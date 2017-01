Noticias Relacionadas Mejora estado de salud de Martín Barrón

Hermosillo (Redacción).- El meteorólogo Martín Barrón Félix murió la tarde de este martes, según confirmaron los directivos del Hospital General del Estado, donde permaneció internado desde el 27 de diciembre a causa de una grave anemia y fallas en hígado y riñones.

Martín Barrón, originario del municipio de Cajeme, colaboró con varios medios de comunicación informando sobre el estado del tiempo durante más de 18 años, primero desde la Comisión Nacional del Agua, donde fue jefe de Meteorología, y después de manera independiente.

SEMBLANZA:

Martín Barrón y el viejo trozo de periódico

Por Javier Quintero

Martín Barrón guardaba en su computadora la fotografía de un viejo pedazo de periódico que él mismo recortó en noviembre de 1991. No sé por qué, pero Martín cuidó ese papel por más de 25 años.

Hablar de ciclones con él era como hablar de videojuegos con un niño. Le apasionaban tanto que les dedicó mucho tiempo para monitorearlos. Le encantaba advertir sus movimientos erráticos, medir y saber la cantidad de lluvia, las fuerzas de los vientos, la densidad de las nubes y los posibles efectos. Finalmente esta era una parte de su labor como meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, donde trabajó por más de 18 años. La otra parte consistía en avisarle a la gente acerca de los cambios en las condiciones atmosféricas para que tomaran precauciones.

Aquí, en esta parte, es donde comienza la historia de ese pedazo de periódico y de cómo Martín se convirtió, de pronto, en el hombre más buscado.

Martín Ricardo Barrón Félix nació en Ciudad Obregón, rodeado de tierras fértiles y trigales dorados en el Valle del Yaqui, al sur de Sonora. El 11 de noviembre cumplió 52 años.

Los que lo conocieron en su infancia se sorprendían porque nunca lo vieron hablar tanto como en sus años de meteorólogo. Era, más bien, del tipo de niños que se mantienen la mayor parte del día callados, seguramente armando ideas en la mente, muy pensativos.

En la secundaria la clase de Física no era de sus favoritas. Algunas veces se quedó dormido en el pupitre porque no entendía bien lo que intentaba explicar el profesor. Sí, es cierto, hay maestros que duermen.

“En la preparatoria tenía un magnífico maestro de Física, que se llama Francisco Chavira Soto y que era muy bueno. Yo entendí que era el maestro el que hacía más atractiva y amena la clase. A mí me planteaba todo muy fácil, muy sencillo, muy claro; por lo menos yo entendía cómo se daban las cosas”, dijo una vez en una entrevista que hablaba por él:

Decenas de afiches alusivos a la Meteorología y a las Águilas del América, su equipo favorito de futbol; libros de Física escritos por Richard Feynman, a quien Martín Barrón admiraba; reconocimientos otorgados en México y el extranjero; un televisor donde veía las noticias cada vez que tenía tiempo; un escritorio con patas de metal que soporta la computadora negra donde está el pedazo de periódico en alguno de los archivos.

Generalmente uno sabe qué quiere ser de grande cuando está a mitad de la preparatoria. Martín Barrón supo que quería estudiar Física y, aunque contó siempre con el apoyo de su familia, tuvo que responder a una importantísima pregunta: ¿De qué vas a vivir?

Ya habría tiempo suficiente para responder a esa pregunta. La Física le había apasionado con las clases del profesor Chavira.

Cuando concluyó sus estudios de preparatoria intentó, sin éxito, ingresar a la Universidad de Sonora, a la Facultad de Física. No pudo porque los maestros habían estallado la huelga. No es algo nuevo: hay huelga casi cada año en la universidad.

Había un plan B. Unos pocos de sus compañeros de preparatoria irían a probar suerte en la misma rama a la Universidad Autónoma de Nuevo León y él se fue con ellos, dejando atrás su ciudad natal, su casa de la colonia Faustino Félix y su familia.

En la universidad se ofrecían tres carreras: Ciencias de la Computación, Matemáticas y Física. El 80 por ciento de los alumnos se arremolinaba en la primera carrera, mientras el resto se dividía en las otras dos. Eran grupos reducidos, especiales para aprender más sobre termodinámica y mecánica.

“Cuando terminé la carrera fue cuando me acordé de la pregunta aquella, de qué iba a vivir. En el tiempo que estuve en la carrera me tocó estar en el Departamento de Asesoría y en los departamentos de Física como instructor. Los compañeros me pedían que les ayudara con algunas cosas que no entendían bien y como que más o menos sentí que podía tener posibilidad de dar clases”, recordaba Martín Barrón, que siempre sonreía, quién sabe por qué.

Regresó a Ciudad Obregón, con su título de licenciado en Física, a dar clases a los bachilleres y a universitarios de algunas escuelas locales. Como tenía la gracia de saber dibujar, también trabajó haciendo rótulos con un amigo suyo de la infancia a quien después hizo compadre.

En noviembre de 1991, mientras hojeaba la Tribuna del Yaqui, encontró en la sección de clasificados un anuncio que le pareció extraño. Una compañía estaba solicitan ingenieros, agrónomos y solamente a un licenciado en Física.

Era un anuncio interesante. Atendió las indicaciones y estuvo en la hora y el lugar correctos para preguntar de qué se trataba. Eran las oficinas de la Comisión Nacional del Agua y estaban buscando a alguien que se encargara del servicio meteorológico. Coincidentemente la Meteorología está íntimamente relacionada con la Física. Se trata de hablar de parámetros, de movimientos, de reacciones.

“Fui a las entrevistas, llevé el proceso, y el 16 de enero de 1992 empecé con un curso en la Ciudad de México que duró todo un mes”, dijo.

Así fue como comenzó en la dependencia y para no olvidar nunca esa oportunidad, recortó el pedazo del periódico, lo escaneó y lo resguardó en su computadora.

Después de la preparación obligatoria, Martín Barrón comenzó a trabajar en su oficina, en Ciudad Obregón. Al departamento de Meteorología a veces llegaba un reportero a preguntar cómo estarían las condiciones. Si dio cinco entrevistas en un año, fueron demasiadas.

Sin embargo, a veces la vida da vuelcos inesperados que resultan positivos. Por eso, un día le sugirieron cambiar su hogar hacia Hermosillo, donde lo necesitaban para reforzar la dependencia. Él aceptó.

Aquí, con tantos medios de comunicación, más los que se iban sumando cada año en una explosión informativa alentada por el Internet y otros medios más modernos, empezó a relacionarse con más reporteros. Al principio llegaban muchos a su oficina o lo llamaban al teléfono para preguntarle si llovería o si haría demasiado calor.

Martín los atendía, pero no contabilizaba las entrevistas, hasta que el 1 de enero de 2001 le preguntaron cuántas había concedido en 2000. No supo contestar y a partir del 1 de febrero empezó a anotar cada una de ellas. Desde esa fecha, Martín Barrón había ofrecido más de veinte mil entrevistas a los medios informativos.

Algunos días el trabajo era demasiado. El 22 de septiembre de 2003, en el cumpleaños de su hija, la primera de dos, entró el huracán “Marty” a Sonora; esa vez dio 73 entrevistas. Había dejado a su hija en el colegio por la mañana y sólo la vio al regresar a su casa, ya entrada la noche.

En la vida de Martín Barrón hubo momentos que debió sacrificar porque su trabajo no dependía de horarios: las lluvias, el calor, el frío, los ciclones, no tienen hora específica y cambian constantemente.

Martín se convirtió en el hombre más buscado por los medios informativos. Un momento colgaba el teléfono y de pronto le entraba la llamada de otro medio, al que le declaraba casi lo mismo. Martín no tuvo descansos y si la gente lo veía en la calle le preguntaba: ¿Irá a llover hoy?