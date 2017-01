Explica CEDH su actuaciÃ³n en caso de Gisela Peraza

Noticias Relacionadas Presidente de la CEDH no acude a declarar por caso de Gisela Peraza

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Las investigaciones que inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos en marzo del 2011 por la denuncia interpuesta por Gisela Peraza no arrojaron signos de daño físico, expediente que estuvo a cargo de la dependencia por tres meses, indicó Aldo Saracco.

El visitador que estuvo a cargo del caso indicó que después de recibida la queja se hicieron estudios médicos y no se encontró lesión alguna, en abril de ese año la ex empleada de la Casa de Gobierno acusada de robo fue llevada a la Central de Arraigos y en las visitas que realizó personal de la Comisión ya no permitió que la examinaran.

"Hubo después una resolución por parte de la instancia federal donde acredita una violación de derechos humanos atribuibles únicamente a los elementos de la Policía Estatal pero no involucra a ningún funcionario hablándose de gobernador, esposa de gobernador o jefe de ayudantía", comentó.

Por petición de diputados federales del PRI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso en mayo del 2011 y solicitó en octubre el informe a la instancia estatal, donde se señala que no hay indicios de violación de derechos humanos, aclaró.

El ombudsman Raúl Ramírez fue notificado un día antes de la cita ante la Procuraduría de Sonora, pero debido a la agenda de trabajo no le fue posible asistir a la diligencia, explicó el visitador.