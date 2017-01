Por Mónica Miranda

Hermosillo.-Para la Agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, no debe pasar de este mes para que la PGR llame a cuentas al ex gobernador Eduardo Bours y al ex procurador Abel Murrieta por el caso de la Guardería ABC.

Gabriel Alvarado Serrano, abogado de la agrupación, dijo que esto se desprende de la resolución de un juez federal del pasado 23 de diciembre, que revocó la decisión de la PGR de no investigar a los ex funcionarios por la acusación de que alteraron las investigaciones del incendio.

"Ambos ex funcionarios, desde sus altos cargos, ordenaron alterar y perturbar ilícitamente el lugar de los hechos para evitar que las investigaciones se centraran en el foco o punto de inicio del incendio, que fue la bodega rentada para la Secretaría de Hacienda estatal y desviar la investigación", dijo.