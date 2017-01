Marchas estÃ¡n manipuladas dice ciudadano

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Ciudadanos de Hermosillo expresaron estar a favor y en contra de participar en protestas contra el gasolinazo.

Uniradio Noticias sondeó a cuatro personas. Una de ellas dijo que se opone a este tipo de manifestaciones. En su lugar, optará por no votar en las próximas elecciones federales por el candidato que elija el PRI a la Presidencia de la República.

Ricardo Fuentes opinó: "La verdad no me gusta ser parte de movimientos. Creo que la única forma, desde mi punto de vista, es votar en contra del partido que gobierna actualmente y no olvidarme de esta situación y darle mi voto a alguien que realmente valga la pena. Pero naturalmente las marchas están manipuladas".

"Sí estoy dispuesto en participar siempre y cuando sea pacífica porque no estoy de acuerdo con este cambio que ha habido en el precio de la gasolina y que nos afecta a todos. Tengo automóvil y realmente me ha afectado mucho el nuevo costo del combustible", platicó José Martínez.

Cecilia Leyva dijo: "Claro que participaría porque es por el bien de Sonora y de los ciudadanos".

"Participaría en lo que se pueda. Estoy a favor de este tipo de marchas y en contra de los borlotes como los intentos de saqueos", expresó por su parte el ciudadano Jorge Ortega.