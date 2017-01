Unison reducirÃ¡ 25% gasto de electricidad y gasolina

Hermosillo (Redacción).- La Universidad de Sonora reducirá un 25% el gasto de energía eléctrica y gasolina, como parte de su plan de austeridad para 2017, anunció Heriberto Grijalva Monteverde.

El rector del Alma Mater explicó que también se analiza extender el plan de austeridad a otras áreas del gasto de presupuesto, ante la situación financiera que se avecina este año con los incrementos de los carburantes.

"El ahorro no tiene que ver únicamente con lo económico, lo que ahorremos también lo podemos invertir en lo prioritario. Es responsable ahorrar electricidad y lo he hecho, y me interesa gastar menos y que la que gastemos sea alternativa", sostuvo.