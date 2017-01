Salario es insuficiente para solventar aumentos: Hermosillenses

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Ciudadanos de Hermosillo reprobaron el alza al precio del gas LP y de la energía eléctrica, al reclamar que sus ingresos no les alcanzarán para solventar estos gastos ni los de alimentación.

Uniradio Noticias realizó un sondeo con cinco hermosillenses y coincidieron en que lo único que tienen que hacer los mexicanos es cumplir con esos pagos, pues la decisión de incrementarlos ya fue tomada por el Gobierno Federal y la Cámara de Diputados.

Sin embargo, uno de los entrevistados también opinó que las protestas que realizan los ciudadanos inconformes deben persuadir al presidente Enrique Peña Nieto para que cancele los incrementos.

“Está mal que suban la luz y el gas porque con el sueldo que tenemos no nos va a alcanzar. Va a ser un atraso muy fuerte”, manifestó Irma Ruvalcaba.

Ramón García expresó: “No alcanza el sueldo para mantenernos, menos para los gastos que se vienen encima, pero qué le vamos hacer, si el gobierno así lo quiere, pues uno qué va a hacer contra el gobierno. Hay que seguir adelante. No queda de otra”.

“Es mucho lo que va a subir. Hasta el agua va a subir. No se me hace justo que suba todo tan pronto. Son cosas que necesitamos, lo tenemos que usar, no nos queda de otra más que pagar”, aseveró Carmen Grillas.

Jesús Rubio comentó: “Todos estamos en contra de eso, del alza de la gasolina, pero no podemos hacer nada y, luego, el salario subió poco; ya el salario ya no alcanza, por eso se están haciendo esas marchas para que el gobierno dé marcha atrás”.

“Ni modo. No mandamos nosotros. No podemos hacer nada. Si el Gobierno Mexicano eso decidió pues no queda de otra”, dijo por su parte Socorro Flores.