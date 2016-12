Familia, salud y trabajo, lo positivo del 2016 para algunos ciudadanos

Por Alan Rubio

Hermosillo.- Estar con la familia, tener salud y trabajo son las cosas positivas que le han sucedido a las personas en 2016.

Uniradio Noticias entrevistó a cinco hermosillenses, quienes agradecieron a Dios por disfrutar de estos privilegios.

"El tener trabajo es algo muy importante, más en estos tiempos de crisis. Tener un trabajo como trabajadora social es algo muy bonito y la armonía laboral que tuve este año", comentó Irma Ruiz.

Inés Gómez mencionó: "Lo más positivo es estar con mi familia y que tenemos salud y poder disfrutar de la naturaleza que Dios nos da".

"Estar con la familia, tener salud y que soy buen ciudadano que hizo cosas buenas y que eso mismo quiero que siga el año que viene", platicó Esteban Montiel.

Cecilia Renteria expresó: "Para mi es estar cerca de Dios y de mi familia. Fue lo mejor de 2016 para mí".

"Ante todo la salud porque he estado bien. No me enfermé este año. Espero que el siguiente siga sana. Estoy feliz por disfrutar de mi familia. Mis hijos se han reunido varias veces en este año pues a veces no sucedía por estar ocupados en sus trabajos. Mi esposo ya falleció pero estoy contenta porque mi familia sigue unida", externó Valentina Vázquez.