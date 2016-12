AÃºn no definen incremento a la carne de cerdo

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Los porcicultores de Sonora todavía no tienen definido si habrá aumento del 6 por ciento en el precio de la carne de puerco como se prevé a nivel nacional, pero de ser así el precio pasaría de los 28.50 pesos a los 30.31 pesos el kilo para las empresas comercializadoras.

El gerente de la Asociación de Porcicultores en Hermosillo, Carlos Del Tejo, dijo que esto tendrá que determinarse una vez que haya variación en los costos de suministro y transporte, además el precio del cerdo en pie lo definen los rastros de las empresas que comercializan la carne, pero con la alza de la gasolina estiman que aumenten los costos de producción.

"No sabemos hasta que no repercuta en los costos de alimento y de transporte, no sabemos cómo va a impactar todavía a los productores, pero sí, cuando sube la gasolina, sube todo", aseveró.

Los productores actualmente venden a 28.50 pesos el kilo a las empresas comercializadoras y cada marrano pesa entre 100 y 120 kilogramos.