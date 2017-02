Estalla Trump en Twitter tras fallo en contra

Estados Unidos (Agencias).- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, no se guardó su descontento tras conocer el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que decidió mantener la suspensión de su veto migratorio a 7 países de mayoría musulmana.

A través de su cuenta de Twitter, y apenas minutos después de hacerse pública la resolución de la Corte, Trump aseguró que recurrirá a otras instancias judiciales para reinstalar su orden, pues está en riesgo, la "seguridad nacional".

A la Casa Blanca le queda una instancia más antes de recurrir al Tribunal Supremo, que en estos momentos tiene una vacante que el juez Neil Gorsuch espera ocupar tras aceptar la nominación presidencial. Sin la aprobación de Gorsuch, el Tribunal cuenta con cuatro magistrados de tinte "conservador" y otros cuatro de carácter "liberal", por lo que de retomar el caso, el resultado podría ser empate y se aplicaría el criterio de la instancia anterior.

De acuerdo con un reporte de CNN, en su ingreso a la Casa Blanca tras la noticia del fallo, el presidente Trump dijo que la resolución fue un "golpe político", y confió en que al final se impondrá su administración.

Los tres jueces encargados de revisar el caso votaron de forma unánime por mantener la suspensión del veto. No aceptaron los argumentos del Departamento de Justicia, que apuntó que las cortes no tienen facultad de revisar órdenes ejecutivas presidenciales, y que, de momento, no tenían por qué exhibir evidencia de que presuntos terroristas son originarios de los países "vetados".

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!