217 arrestados en protestas contra Trump en DC

WASHINGTON (AP) — La policía del Distrito de Columbia informó que 217 personas fueron arrestadas y acusadas de amotinamiento, y que seis agentes sufrieron heridas menores durante las manifestaciones realizadas contra el presidente Donald Trump.

En tanto, manifestantes que se encontraban en el centro de Washington entrelazaron brazos para enfrentar a la policía mientras gritaban "No a Trump, no al KKK, no a un Estados Unidos fascista".

La policía metropolitana ha usado aerosol pimienta contra los manifestantes que protestan en las calles de la capital del país.

___

17:40

Un video publicado en redes sociales muestra a policías del Distrito de Columbia arrojando aerosol pimienta contra un grupo de manifestantes, entre estos una anciana y un hombre con muletas, así como a aquellos que tratan de ayudarlos a retirarse.

Un portavoz de la policía se negó a hacer comentarios. No estaba claro qué había ocurrido antes de los hechos capturados en el video.

El video muestra a una mujer que grita "mi hijo", mientras corre con su pequeño en brazos. Otros están agachados o tosiendo mientras las nubes rosas del aerosol alcanzan a cientos de personas en la calle. Hacia el final del video, se ve a manifestantes que al parecer rompen bloques de cemento y a algunos arrojando objetos contra la policía.

___

16:35

Por lo menos un vehículo se encuentra en llamas en medio de las protestas que se registran en el centro de Washington.

Una nube de humo negro se elevaba desde una limosina negra en la esquina de las calles K y 13 Northwest. La policía antimotines trataba de desalojar a las personas del área, que se encuentra a sólo unas manzanas de la ruta del desfile inaugural del presidente Donald Trump.

La policía usaba lo que parecen granadas aturdidoras.

___

15:15

El presidente Donald Trump —en breves declaraciones vertidas durante el almuerzo oficial en el Capitolio— dijo que se sentía honrado de que Hillary Clinton, quien fuera su rival en las elecciones, acudiera a su investidura.

La multitud de legisladores de ambos partidos y otros dignatarios dio a Clinton una sonora ovación después que Trump le pidió ponerse de pie.

Clinton y su esposo, el expresidente Bill Clinton, se sentó con miembros de la familia de Trump durante el evento.

Trump dijo que tenía "mucho respeto por ambos".

___

14:25

La policía del Distrito de Columbia usó gas lacrimógeno en una confrontación con manifestantes en el centro de Washington.

Algunas personas recibieron atención médica por exposición al gas y algunas vomitaron.

La policía cerró ambos lados de la calle. Los manifestantes arrojaron pedazos de concreto contra la policía. Un manifestante que usaba una máscara rompió la ventana de un banco. Y los manifestantes han bloqueado calles con expendios de periódico.

Otro manifestante se subió a un buzón de correo y enarboló una bandera multicolor.

La policía porta equipo antimotines, que incluye casco y protecciones corporales.

___

13:15

El presidente Donald Trump ha firmado una ley allana el camino a la confirmación de su secretario de Defensa designado, el ex general de Marines James Mattis.

La votación en el Senado está prevista para las próximas horas.

Una ley prohíbe designar a ex oficiales con menos de siete años de retiro para ejercer el cargo máximo en el Pentágono. El objetivo es garantizar el control civil de las fuerzas armadas. La medida firmada por Trump otorga una exención por única vez.

___

13:10

El presidente Donald Trump jura derogar las normas ambientales del expresidente Barack Obama, incluido el plan para enfrentar el cambio climático.

Mientras Trump pronunciaba su discurso, el sitio web de la Casa Blanca enumeró una serie de medidas que tomará Trump para derogar "medidas dañinas e innecesarias", incluidas el plan de acción para el clima y una norma sobre agua limpia impuesta por la Agencia de Protección Ambiental.

___

12:36

El presidente Donald Trump pone fin a su discurso inaugural con su lema de campaña: devolver la grandeza a Estados Unidos.

Tomando frases de sus discursos, promete que "juntos devolveremos la fuerza", la riqueza y el orgullo a Estados Unidos.

"Y sí, concluyó, "juntos le devolveremos la grandeza a Estados Unidos".

___

12:15

En su discurso inaugural, el presidente Donald Trump repite la visión sombría y la lista de los males del país que fueron la característica de su campaña.

Describe las fábricas cerradas como "lápidas" y dice que el gobierno federal ha gastado cifras multimillonarias para defender "las fronteras de otras naciones mientras se niega a defender las nuestras".

___

12:05

El presidente Donald Trump inicia su discurso inaugural diciendo que "juntos determinaremos el rumbo de Estados Unidos y el mundo por muchos, muchos años".

Dice que los estadounidenses se han "unido a un gran esfuerzo nacional para construir nuestro país y restaurar su promesa para todos el pueblo".

___

12:00

Donald Trump presta juramento como 45to presidente de los Estados Unidos.

El combativo empresario y astro de TV reality presidirá un país profundamente dividido, entre los encantados y los horrorizados por su victoria.

___

10:55

Hillary Clinton dice que asiste a la investidura de Donald Trump para "honrar nuestra democracia".

Clinton y su esposo, el expresidente Bill Clinton, se encuentran en el capitolio.

Clinton tuiteó que "estoy aquí hoy para honrar nuestra democracia & sus valores perdurables. Jamás dejaré de creer en nuestro país & su futuro".

___

10:50

El presidente Barack Obama y su sucesor Donald Trump parten de la Casa Blanca hacia la ceremonia de investidura.

Los dos abordaron una limusina para ir al Capitolio.

También van en camino el vicepresidente Joe Biden, la primera dama Michelle Obama y la esposa de Trump, Melania.

___

10:35

Las multitudes en el National Mall —el parque de los monumentos nacionales desde el cual se puede ver la juramentación— están creciendo sin cesar.

Pero los espacios vacíos siguen siendo grandes a menos de dos horas de la ceremonia. Hay fuertes indicios de que las multitudes no alcanzarán la magnitud que tuvieron en la primera investidura de Barack Obama hace ocho años.

___

10:30

Hillary Clinton ha arribado con su esposo, el ex presidente Bill Clinton, al Capitolio para la investidura del hombre que la derrotó en las elecciones.

Trump y Clinton se vieron por última vez en octubre, en una cena de recaudación de fondos para obras de bien público en Nueva York.

La candidata demócrata, ex secretaria de Estado, saludó a la prensa agitando el brazo, pero no respondió preguntas.

En violentos ataques a Clinton durante la campaña, Trump prometió encarcelarla.

Después de la elección, aparentemente se retractó.

___

10:25

Como manda la tradición en la entrega del poder, el presidente saliente Barack Obama ha dejado una carta para su sucesor en la Oficina Oval.

La Casa Blanca no ofrece detalles sobre el mensaje de Obama Donald Trump.

Obama realizó una campaña vigorosa contra Trump, pero desde la elección ambos han mantenido varias conversaciones telefónicas en la que el presidente saliente ha ofrecido orientación y consejos.

___

10:05

El personal de la Casa Blanca entrega al y la primera dama Michelle Obama dos banderas que han ondeado en lo alto de la residencia.

Una ondeó el primer día de la presidencia de Obama y la otra en la mañana de su último día como presidente.

Los Obama se aprestan a partir de la Casa Blanca por última vez como presidente y primera dama para asistir a la juramentación de Donald Trump.

___

9:55

El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama reciben al presidente electo Donald Trump y su esposa Melania en la Casa Blanca.

La recepción fue en el Pórtico Norte, la entrada flanqueada por columnas sobre la avenida Pennsylvania.

Intercambiaron saludos y frases amables, y Melania Trump entregó un obsequio a Michelle Obama.

Melania Trump extendió la mano a Michelle Obama, pero ésta la abrazó.

Las parejas beberán té y café en una recepción cerrada a la prensa.

___

8:40

El presidente electo Donald Trump sale de Blair House para iniciar las actividades de la jornada de investidura.

Trump y su esposa Melania salieron de la casa de huéspedes oficiales contigua a la Casa Blanca para ir en caravana de autos a la Iglesia Episcopal de San Juan.

Luego del oficio se reunirán con el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en la Casa Blanca y juntos irán a la ceremonia de juramentación en el Capitolio.

___

7:30

El presidente electo Donald Trump pone en marcha la jornada de su investidura con un Tuit: "¡Todo empieza hoy!"

También dice: "Los veré a las 11:00 A.M. para la juramentación. EL MOVIMIENTO CONTINUA - ¡LA OBRA COMIENZA!"

Trump y su esposa Melania inician su jornada en la Iglesia Episcopal de San Juan. Luego se reúnen con el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en la Casa Blanca y juntos irán a la ceremonia de juramentación en el Capitolio.

___

6:45

Escasas luces se ven antes del amanecer en la Casa Blanca, que ha sido la residencia del presidente Barack Obama y su familia durante los últimos ocho años.

Algunos reflectores encendidos apuntan a la tribuna desde la cual el presidente entrante Donald Trump contemplará el desfile posterior a la investidura.

Trump y familia pasaron la noche en Blair House, al otro lado de la avenida Pennsylvania.

___

6:35

Estadounidenses deseosos de ver cómo Donald Trump jura el cargo como el nuevo presidente del país empezaron a salir hacia el centro de Washington y el National Mall.

Camiones volqueta, autos de la policía, soldados de la Guardia Nacional y policías de Washington D.C. estaban desplegados en las esquinas del centro, cortando el paso a los vehículos en varias manzanas alrededor del Mall.

Sin embargo, había espacio de sobra en las aceras para los que esperaban, aferrando los boletos para ver desde las gradas la investidura de Trump, así como aquellos sin boletos y que esperaban seguir el acontecimiento en lugares habilitados entre el Capitolio y el monumento a Washington.

La entrada se abrió antes del amanecer entre vítores de los que desafiaron el frío para esperar en fila en el barrio East End de la ciudad. Algunos de los presentes empezaron a corear "¡EEUU!", mientras que otros compraban gorras con el lema "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo" y otros productos de propaganda a vendedores callejeros.