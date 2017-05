Fallecen boxeador David â€˜Tornadoâ€™ SÃ¡nchez y su hermano

Hermosillo (Redacción).- Esta madrugada fallecieron el boxeador hermosillense David ‘Tornado’ Sánchez y su hermano Jonathan en un accidente automovilístico en la carretea Hermosillo-Bahía de Kino a la altura del kilómetro 41.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, Rafael Soto, promotor y representante de 'Tornado' Sánchez, confirmó el deceso del boxeador hermosillense.

“Jonathan y David fallecieron por el kilómetro 41 de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, regresaban del poblado Miguel Alemán porque estaban entrenando, no sé si fueron a visitar a su mamá, no he hablado con sus papás, pero regresaban porque debía correr por la mañana”, precisó.

Aunque la hora del accidente aún no ha sido confirmada, se sabe que el vehículo en el que venían el boxeador y su hermano se impactó contra un camión, según información brindada por el hermano de los hoy occisos, Roberto Sánchez.

David ‘Tornado’ Sánchez acababa de cumplir los 25 años y tanto él como su hermano Jonathan se encontraban entrenando actualmente; "Tornado" fue el primer y único boxeador campeón del mundo originario de Hermosillo, en peso súper mosca.

Le sobreviven dos hijos y su esposa Valeria.