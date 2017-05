Oficiales de la PESP atienden parto de mujer en Cajeme

Ciudad Obregón (Redacción).- Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) atendieron un parto en Ciudad Obregón, logrando el nacimiento con éxito del bebé y sin complicaciones de la madre.

Los hechos se registraron ayer, alrededor de las 21:30 horas, cuando policías estatales realizaban patrullajes de vigilancia sobre la calle Emperadores entre Versalles y Villas del Cortez, en el lugar escucharon gritos solicitando auxilio de varios ciudadanos.

Una de las personas solicitó el apoyo de los policías para ayudar a Diana Laura que presentaba dolores de parto dentro de la vivienda, misma que no podía movilizarse ya que el nacimiento estaba a punto de ocurrir.

“Diana estaba muy desesperada, gritaba, cuando me tomó fuerte del brazo me pidió ayudarla, fue cuando me di el valor para recibir al bebé, es una experiencia inolvidable; sentía miedo porque no eran las condiciones, ni contábamos con material adecuado, pero afortunadamente no hubo complicaciones y pudimos ayudarlos”, señaló la oficial de la PESP.

Se solicitó el apoyo de Cruz Roja, sin embargo al ver la situación y el tiempo que tenían para salvar la vida del pequeño, ingresaron al lugar donde estaba la mujer, mientras la oficial atendía el parto un segundo elemento se encontraba afuera tranquilizando a familiares y cuidando a personas, quienes querían por curiosidad ingresar al domicilio.

Afortunadamente el bebé nació sano y la madre se encontraba estable, en ese momento arribó la unidad de Cruz Roja, quienes cortaron el cordón umbilical y los trasladaron a una instancia de salud para recibir la atención necesaria.