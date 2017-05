Insisten productores en suspender Acueducto Independencia

Por Fabiola Navarro

Ciudad Obregón.- Es responsabilidad de la Conagua y Semarnat, la suspensión definitiva de la operación del Acueducto Independencia, insistieron productores y miembros del Movimiento Ciudadano por el Agua.

"Si estas dependencias continúan sin atender las disposiciones del Poder Judicial de la Federación, estarán saboteando las políticas de gestión de la gobernadora de más agua para Sonora", reiteró Antonio Fornés, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui.

En rueda de prensa, se hizo remembranza de los diferentes juicios de amparo que se han realizado desde que inició la operación del acueducto a la fecha, y en los que se ha emitido fallo para que éste deje de operar, uno de ellos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que si la operación causa daños irreparables a la Tribu Yaqui, debe ser cancelado.

Por su parte, Aquiles Souque Brito, ex presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, y Abel Castro Grijalva, presidente de Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), señalaron que gran parte de la falta de agua se debe a la "mala" administración de las cuencas.

Además, refirieron que el problema también es del Gobierno del Estado.

"A mí no me convencen de que con lo de la desaladora van a cerrar el Acueducto Independencia, ya lo dijo el secretario de Gobierno, que no necesariamente se iba a cerrar el acueducto cuando tengamos el agua desalada, el hecho de llevar el agua de San Carlos a Hermosillo es sumamente caro, y (más) si no ponen en orden a la ciudad, siempre les va hacer falta el agua en Hermosillo", sentenció Abel Castro.