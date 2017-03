Vive menor con autismo encerrado en un cuarto desde hace 11 aÃ±os

Por Fabiola Navarro

Ciudad Obregón.- Cuando tenía 4 años de edad, Rubén dejó de hablar, su madre lo llevó al Seguro Social y a que lo valoraran psiquiátricamente, le dijeron que era autismo.

Once años después, Rubén vive encerrado en un cuarto de su casa en la colonia Esperanza Tiznado, donde su madre lo atiende.

La ignorancia quizá, y el cansancio de su madre cuando Rubén le pega por la agresividad que no controla, ocasionaron que su padre le construyera un cuarto con dos pequeñas ventanas por donde le dan de comer; también, tiene un pequeño baño pero no lo utiliza y sus necesidades las hace en el suelo, lo que origina malos olores.

"Mi hijo no ocupa ayuda, nosotros lo tenemos encerrado porque nos pega y se comporta muy agresivo, ya lo llevamos a muchas partes y me dijeron que es autismo y que no es conveniente que reciba tratamiento psiquiátrico", expuso Ana Domínguez, madre del menor.

Los vecinos comentan que Rubén, cuando sale, se desnuda en la calle, lo cual les resulta incómodo. Consideran urgente que reciba ayuda psicológica.