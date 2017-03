Aumentan suicidios en adolescentes

Por Fabiola Navarro

Cd. Obregón.- Kristy Kritell Fuentes, destacó que los suicidios juveniles van a la alza y en el 2016 se registraron 3, uno de un menor de 17 años y otros dos de 15.

La responsable de programas preventivos de adicciones y suicidios en la IV Jurisdicción Sanitaria, resaltó que en años anteriores se registraba con menor frecuencia el hecho de que adolescentes se quitaran la vida.

"Sí se han vuelto más frecuentes, en años anteriores no se habían presentado casos como los que ocurrieron en 2016 que fueron tres y en lo que va del 2017, afortunadamente no se ha presentado ningún caso, está en edades tempranas pero no de adolescentes", expuso.

Los jovencitos que se quitaron la vida el año anterior, se encontraban estudiando la preparatoria y todos utilizaron la vía de ahorcamiento para quitarse la vida.