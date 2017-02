Impulsa MC eliminaciÃ³n del fuero a funcionarios

Por Fabiola Navarro

Ciudad Obregón.- En Sonora existen 720 funcionarios que gozan de fuero y van desde la gobernadora, hasta los regidores, síndicos y presidentes de distintos organismos, cuando originalmente este privilegio nació para proteger a los legisladores.

Así lo expuso María Dolores del Río, dirigente de Movimiento Ciudadano en Sonora, quien recordó que el diputado Carlos León García presentó la iniciativa de desafuero acompañada de la firma de 10 mil ciudadanos, por lo que esperan que en el próximo periodo de sesiones se incluya el tema.

"No entendemos por qué ellos gozan de ese privilegio que no tiene el resto de los ciudadanos. El fuero además ya ha sido eliminado en otros estados, Jalisco fue el primer estado en eliminarlo, y hoy vemos que en la Constitución de la Ciudad de México ya no aparece el fuero", resaltó.

Mencionó que otro tema que esperan se trate en el próximo periodo de sesiones es el de la revocación de mandato.

Esta implica que a la mitad de su periodo un gobernante pueda ser ratificado o revocado de su cargo.

Mencionó que estos temas se enmarcan en la aprobación de la Ley de participación ciudadana, cuyo reglamento únicamente ha sido aprobado en Cajeme, pero no en el resto de los municipios.

Del Río estuvo acompañada por Gustavo Almada, de la asociación civil " Me gusta Cajeme", y por el dirigente de su partido en Cajeme, Ernesto Mitre.