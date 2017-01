Por gasolinazo, tomarÃ¡n casetas de peaje en Cajeme

Por Fabiola Navarro

Ciudad Obregón.- Un grupo de ciudadanos salió a manifestarse a las calles este viernes en contra del alza de las gasolinas.

En punto de la 1:00 de la tarde se reunieron frente a la Agencia Fiscal para posteriormente manifestarse sobre las calles Guerrero y Michoacán y marchar hasta la Laguna del Náinari, donde gritaron consignas.

El colectivo de ciudadanos acordó tomar las casetas de peaje de Esperanza y Fundición, en coordinación con habitantes de Navojoa, este sábado a las 10:00 horas.

Ernestina Castro, una de las participantes en este movimiento, descarta cualquier posibilidad de saqueo y toma de gasolineras.

"No es la idea, sí se toman en cuenta todas las opiniones, pero se somete a votación y no queremos afectar a terceros, por eso no tomaremos gasolineras", concluyó.